ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 10:10

На медоборудование для лечения петербургских онкобольных выделили почти 400 млн рублей

фото ЗакС политика На медоборудование для лечения петербургских онкобольных выделили почти 400 млн рублей

Петербургское правительство совершило крупную закупку медицинской техники, сообщает пресс-служба Смольного. В рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" городским больницам и поликлиникам поставят современное оборудование в общей сложности на сумму 376 млн рублей. Среди получателей техники — Городской клинический онкологический диспансер, Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи, больницы № 15 и № 40.

"Обновляем материально-техническую базу больниц и поликлиник, потому что здоровье жителей — один из важнейших приоритетов городского правительства", - отметил губернатор Александр Беглов, похвалив медицинских работников, в частности, за уникальные операции.

В свою очередь, сумма закупок по программе "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" составила 253 млн рублей. Осенью в город приедут четыре новых компьютерных томографа, оплаченные из этих денег. Иные приспособления и специализированная мебель достанутся Городской многопрофильной больнице № 2, Елизаветинской и Мариинской больницам, больнице № 26, Госпиталю для ветеранов войн и больнице имени Н. А. Семашко. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости25 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама