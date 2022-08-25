На медоборудование для лечения петербургских онкобольных выделили почти 400 млн рублей

Петербургское правительство совершило крупную закупку медицинской техники, сообщает пресс-служба Смольного. В рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" городским больницам и поликлиникам поставят современное оборудование в общей сложности на сумму 376 млн рублей. Среди получателей техники — Городской клинический онкологический диспансер, Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи, больницы № 15 и № 40.

"Обновляем материально-техническую базу больниц и поликлиник, потому что здоровье жителей — один из важнейших приоритетов городского правительства", - отметил губернатор Александр Беглов, похвалив медицинских работников, в частности, за уникальные операции.

В свою очередь, сумма закупок по программе "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" составила 253 млн рублей. Осенью в город приедут четыре новых компьютерных томографа, оплаченные из этих денег. Иные приспособления и специализированная мебель достанутся Городской многопрофильной больнице № 2, Елизаветинской и Мариинской больницам, больнице № 26, Госпиталю для ветеранов войн и больнице имени Н. А. Семашко.