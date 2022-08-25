ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 11:30

В России насчитали почти 44 тысячи новых COVID-заражений

фото ЗакС политика В России насчитали почти 44 тысячи новых COVID-заражений

За минувшие сутки в России выявили 43 919 случаев заражения коронавирусом, о чем сообщается на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Для сравнения: в прошлое накануне их насчитали 40 231. За последние 24 часа, по официальным данным, скончался 71 человек (на одного меньше, чем накануне). Сумели поправиться 30 775 человек.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположилась Москва – 8 874 новых больных, за ней следуют Петербург – 4 423 (на семнадцать больше, чем накануне), и Подмосковье – 2 958. За прошедшие сутки в Петербурге от коронавируса излечился 4 161 человека и скончались 19 (накануне – 20).

В мире Россия занимает девятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии, Франции, Германии, Великобритании, Италии и Южной Корее.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости25 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама