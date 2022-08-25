В России насчитали почти 44 тысячи новых COVID-заражений

За минувшие сутки в России выявили 43 919 случаев заражения коронавирусом, о чем сообщается на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Для сравнения: в прошлое накануне их насчитали 40 231. За последние 24 часа, по официальным данным, скончался 71 человек (на одного меньше, чем накануне). Сумели поправиться 30 775 человек.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположилась Москва – 8 874 новых больных, за ней следуют Петербург – 4 423 (на семнадцать больше, чем накануне), и Подмосковье – 2 958. За прошедшие сутки в Петербурге от коронавируса излечился 4 161 человека и скончались 19 (накануне – 20).

В мире Россия занимает девятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии, Франции, Германии, Великобритании, Италии и Южной Корее.