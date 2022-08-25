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Новости 12:33

"Мюзик-Холл" выделил свыше миллиарда рублей на реставрацию Англиканской церкви на Галерной

фото ЗакС политика "Мюзик-Холл" выделил свыше миллиарда рублей на реставрацию Англиканской церкви на Галерной

Театр "Мюзик-Холл" разместил на портале государственных закупок тендер на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения "Церковь Англиканская Иисуса Христа" на Галерной улице, 57Б, обратил внимание "Деловой Петербург".

Начальная стоимость подряда — почти 1,2 млрд рублей. Победителя определят 15 сентября. Ремонт здания необходимо завершить до конца 2024 года.

Англиканская церковь перестроена из особняка Шереметьева по проекту известного итальянского архитектора Джакомо Кваренги в 1814-1815 годах. В период с 1970 по 1999 год в здании находилось Городское экскурсионное бюро. Внутри удалось сохранить как интерьер церкви, так и единственный в России английский романтический орган XIX века.

Начиная с 2016 года зданием управляет театр "Мюзик-Холл". В дальнейшем там должно появиться новое общественное пространство — Концертный зал на Английской набережной.


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