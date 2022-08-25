Миронов призвал ФАС проверить политику Apple по отношению к Rutube

Лидер справедливороссов Сергей Миронов усмотрел признаки нарушения закона о конкуренции в деятельности IT-компании Apple. Именно таким образом он расценил требование Apple, обращенное к видеохостингу Rutube и освещенное некоторыми СМИ: американская компания дала сервису две недели на ограничение доступа нероссиян к российским государственным медиа. В противном случае IT-гигант пригрозил удалением приложения из своего магазина.

"Такое решение направлено на дискриминацию государственных средств массовой информации Российской Федерации", - подчеркнул Миронов в своем обращении к главе ФАС Максиму Шаскольскому, попросив чиновника изучить проблему с точки зрения антимонопольного законодательства.

Примечательно, что администрация Rutube, по данным депутата, уже успела пойти на условия Apple и ограничила доступ к контенту российских государственных СМИ для пользователей из нескольких стран.