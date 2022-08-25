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Новости 12:58

Силовикам пришлось проверить более 160 офисов Сбера после "опасного" сообщения клиентки

фото ЗакС политика Силовикам пришлось проверить более 160 офисов Сбера после "опасного" сообщения клиентки

Петербургские правоохранители вынуждены были проверить свыше 160 отделений Сбербанка после поступивших угроз от клиентки, информирует 78.ru.

В разговоре с оператором в чате, который состоялся 24 августа, она сообщила о "минировании" одного из офисов банка.

На пульт полиции тревожное послание пришло в районе 10:00. Уже через 4 часа нарушительницу общественного порядка задержали: ей оказалась 38-летняя безработная россиянка.

Пока силовики искали женщину, их коллеги проверили в общей сложности 164 офиса Сбера, однако никаких опасных предметов не нашли.


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