Силовикам пришлось проверить более 160 офисов Сбера после "опасного" сообщения клиентки

Петербургские правоохранители вынуждены были проверить свыше 160 отделений Сбербанка после поступивших угроз от клиентки, информирует 78.ru.

В разговоре с оператором в чате, который состоялся 24 августа, она сообщила о "минировании" одного из офисов банка.

На пульт полиции тревожное послание пришло в районе 10:00. Уже через 4 часа нарушительницу общественного порядка задержали: ей оказалась 38-летняя безработная россиянка.

Пока силовики искали женщину, их коллеги проверили в общей сложности 164 офиса Сбера, однако никаких опасных предметов не нашли.