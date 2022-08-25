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Новости 13:16

В Калининском районе открылся новый хлебный цех

фото ЗакС политика В Калининском районе открылся новый хлебный цех

Новый цех по изготовлению хлеба начал работу по петербургскому адресу Политехническая улица, дом 11Д, о чем сообщает пресс-служба Смольного. Производство, инвестиции в которое составили свыше 400 млн рублей, принадлежит компании "Каравай". Губернатор Александр Беглов обратил внимание на то, что компания решает задачу импортозамещения, поскольку в новом цеху будут производить несколько видов чиабатт и багетов.

"Вся продукция нового цеха будет производиться из ингредиентов из России и дружественных стран. Запуск новых производств, особенно в такой социально значимой сфере, как выпечка хлеба — важное событие для города", - отметил чиновник.

Открывшийся цех с мощностью 1,5 тысяч тонн в месяц дал рабочие места 120 людям. Ожидается, что при ежегодной выручке в 2 млрд рублей в год завод станет самоокупаемым спустя шесть лет.


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Беглов Александр Дмитриевич 

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