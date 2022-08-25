Гидрометцентр России: Вода в Неве опустилась ниже опасной отметки

Водные объекты в ряде российских регионах пребывают в критическом состоянии ввиду аномальной жары, охватившей страну. В их числе — Ленинградская область, где зафиксировано обмеление Невы, уведомил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Засуха может оказать значительное влияние на судоходство, подчеркнул специалист.

"Сейчас большая часть опасных гидрологических явлений связана с летней меженью (самый низкий уровень воды в реке, озере. — прим. ред.). В Нижегородской области на реке Ветлуга, в Кировской области на Вятке, в Коми на реках Печора, Уса, Вычегда, в Ленинградской области на Неве уровень ниже опасно низкой отметки. Это препятствует судоходству", — рассказал в разговоре с ТАСС Вильфанд.

Аналогичные проблемы фиксируются также в Красноярском крае, Хакасии и Дагестане. При этом на Алтае, в Томской области, Забайкалье и ЯНАО реки настолько "усохли", что часть судов не сможет по ним проходить в течение некоторого времени.

Жара охватила Россию из-за масштабного антициклона. В Европе ситуация гораздо хуже: там засуха может стать сильнейшей за последние 500 лет.