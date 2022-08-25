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Новости 14:38

Беглов пообещал установить памятник Александру Невскому в Мариуполе

фото ЗакС политика Беглов пообещал установить памятник Александру Невскому в Мариуполе

Петербургский градоначальник Александр Беглов рассказал вице-премьеру Марату Хуснуллину о планах по восстановлению Мариуполя. Сводку приводит пресс-служба Смольного.

Так, по словам губернатора Северной столицы, уже к 1 сентября текущего года в Мариуполе будут сданы три школы и три детсада. Все оснастят необходимым оборудованием.

Кроме того, к грядущему отопительному сезону в городе должны восстановить инженерно-отопительную инфраструктуру, доделать работы на объектах здравоохранения и завершить ремонт пожарной части. В процессе задействованы свыше 2 тысяч человек.

Впоследствии в Мариуполе должны привести в порядок парк при драматическом театре и другие зелёные зоны.

Наконец, отчитался Беглов, специалисты из Петербурга спроектируют и построят новый драмтеатр в городе, восстановят Парк 50-летия Победы и, наконец, установят памятник Александру Невскому.


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