За год удвоилось число обращений в РКН, связанных с запрещенным контентом

Роскомнадзор посчитал и проанализировал обращения от граждан, поступившие за первую половину 2022 года. Как сообщает пресс-служба ведомства, больше всего (10 323) их поступило в марте, и чаще всего это были "просьбы удалить ссылки на ресурсы с проукраинской пропагандой".

В целом за полгода самой популярной темой звонков и писем стали проблемы так называемого противоправного контента, включая "фейки" о военной спецоперации на Украине. По этой тематике пришло 63 592 вопроса - почти в два раз больше, чем за первое полугодие 2021 года.

Напротив, самой невостребованной темой оказалась сфера массовых коммуникаций: ей посвятили только 4179 обращений.