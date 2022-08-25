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Новости 16:38

Из-за тёплой погоды от Финляндского вокзала пустят допэлектрички в сторону Выборга

фото ЗакС политика Из-за тёплой погоды от Финляндского вокзала пустят допэлектрички в сторону Выборга

На ближайших выходных, с 26 по 28 августа, от Финляндского вокзала усилят движение поездов в сторону Выборга, информирует пресс-служба АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания".

Намерение компании обосновано тем, что в последние выходные лета в городе и области обещается жаркая погода — местами до 30 градусов.

Два дополнительных состава пустят между Петербургом и Выборгом в пятницу, а в субботу и воскресенье Северную столицу и Белоостров также свяжут две дополнительные электрички. Ещё один поезд добавят в сторону Зеленогорска.

Дабы избежать толп на вокзалах, пассажирам рекомендуют заранее покупать билеты через приложения "РЖД Пассажирам" и "Яндекс.Электрички".


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