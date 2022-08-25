На Дворцовой площади задержали пикетчика, напомнившего о диссидентской акции 1968 года

Днем 25 августа петербургские полицейские задержали активиста Артура Рашевского, который встал в одиночный пикет на Дворцовой площади. В руках он держал плакат "За нашу и вашу свободу", передает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. Демонстранта увезли в отдел полиции №78, куда также отправился адвокат Рафаиль Поляков.

Акция отсылает к событиям 54-летней давности, когда в тот же день на Красной площади в Москве семеро советских диссидентов выразили протест против ввода войск на территорию Чехословакии и были практически мгновенно задержаны. По "антисоветской" статье 190.1 УК РСФСР пятеро из них получили реальные сроки заключения, а двое подверглись принудительному психиатрическому лечению.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов