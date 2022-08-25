ВЦИОМ: Почти половина россиян уверены в улучшении позиции РФ на мировой арене в ближайшие полгода

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты социологического опроса, в котором у россиян спросили о будущем страны и мира.

47% опрошенных ожидают улучшений позиций России на международной арене в ближайшие полгода. 54% считают, что правительство сумеет добиться успехов внутри страны. Причем 20% заявили об этом с полной уверенностью. 31% респондентов полагают, что ничего не изменится, а ещё 15% считают, что ситуация будет только хуже.

Кроме того, 24% опрошенных надеются, что в экономике следует ждать улучшений, 42% никаких изменений не ждут, а 26% верят только в худшее.

Телефонный опрос был проведён 19 августа среди 1600 россиян старше 18 лет.