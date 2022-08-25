Трёх болельщиков, пришедших на матч "Зенита" с "Локомотивом" пьяными, наказали рублём

Петроградский райсуд Петербурга наказал штрафом трёх болельщиков, которые пришли смотреть матч "Зенита" с "Локомотивом" в нетрезвом виде, информирует объединённая пресс-служба городских судов.

Суд пришёл к выводу, что Артём Шевардин, Сергей Борисов и Валерий Смолин своим видом оскорбили человеческое достоинство и общественную нравственность, нарушив правила поведения на спортивных мероприятиях (ст. 20.31 КоАП).

Шевардин и Борисов присутствовали на заседании лично, Смолин явку проигнорировал. Первый сообщил судье, что не знал о том, что на стадион следует приходить трезвым, поэтому ему назначили 3 тысячи рублей штрафа и запретили посещать спортивные мероприятия в течение полугода. Борисов в свою очередь смог заверить суд, что подобная ситуация произошла с ним впервые, поэтому ему в качестве наказания дали только штраф, но на футбол ходить разрешили.

Смолину так же, как и Борисову, решением суда был назначен только штраф.