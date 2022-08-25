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Новости 18:35

Более 50 петербургских соцобъектов подключат к водоснабжению до конца 2022 года

фото ЗакС политика Более 50 петербургских соцобъектов подключат к водоснабжению до конца 2022 года

В текущем году свыше 50 социальных объектов, расположенных в Петербурге, будут подключены к сетям водоснабжения до конца текущего года, известили в Смольном.

С начала 2022-го ГУП "Водоканал Санкт-Петербург" обеспечил водой уже 40 заведений, в числе которых медицинские, образовательные и спортивные учреждения, объекты теплоцентрали.

Монтаж инженерных сетей завершён в новой школе на более тысячи мест, находящейся на проспекте Космонавтов. С 30 августа налаживать водоснабжение будут в физкультурно-оздоровительном центре на Варфоломеевской улице.

До начала нового учебного года работы завершат в 16 школах, четырёх детсадах и четырёх спорткомплексах (СК).

Вплоть до конца нынешнего года "Водоканал" должен проложить ещё свыше 1,6 тысяч метров сетей водоснабжения и более 750 метров сетей водоотведения для пяти детсадов, двух школ, двух СК и других учреждений.


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