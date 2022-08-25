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Новости 20:32

Экологический патруль Петербурга выясняет причины появления нефтяного пятна на Обводном канале

фото ЗакС политика Экологический патруль Петербурга выясняет причины появления нефтяного пятна на Обводном канале

Сотрудникам ГУП "Пиларн" предстоит выяснить причины загрязнения акватории Обводного канала, пишет 78.ru. Видеозаписью большого нефтяного пятна, раскинувшегося по воде, делились пользователи соцсетей в четверг, 25 августа.

На место разлива нефтепродуктов для оценки ситуации выехали два специализированных катера, обработавших поверхность воды активной пеной, сообщили в комитете по природопользованию Северной столицы.

По версии экологов, загрязнение началось со стороны реки Волковки. В её устье после проверки установили боновое заграждение.

Отметим, ранее в "Водоканале" рассказывали, что Нева и Обводный канал лидируют по уровню загрязнения воды нефтепродуктами.


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