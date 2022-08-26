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Новости 9:22

Росавиация продлила запрет на полеты в южные аэропорты страны

фото ЗакС политика Росавиация продлила запрет на полеты в южные аэропорты страны

Ограничение воздушного сообщения с аэропортами юга и центра России продлили до 4 сентября, о чем сообщает пресс-служба Росавиации. До этого времени попасть нельзя будет в аэропорты таких городов, как Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Ведомство рекомендует соотечественникам перемещаться через транспортные узлы Сочи, Волгограда, Минеральных Вод и Ставрополя.

Авиационные ограничения регулярно продлеваются начиная с 24 февраля, когда российский президент объявил о старте военной спецоперации на Украине.


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