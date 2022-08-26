"Ъ": Mercedes-Benz хочет продать свой подмосковный завод

Немецкая автомобильная компания Mercedes-Benz намерена продать свой завод в населенном пункте Есипово (Московская область), о чем 26 августа со ссылкой на свои источники пишет "Коммерсант". Предприятие на 80% принадлежит головной компании и на 20% - СП "Даймлер КамАЗ Рус".

По данным собеседников издания, объект был интересен компании "Автодом", но с начала военной спецоперации на Украине ее активность в этом направлении прекратилась. Представители "Автодрома" воздержались от комментариев.

По мнению Сергея Удалова из "Автостата", в случае покупки россиянами завода собирать на нем автомобили Mercedes едва ли получится: для этого требуются поставки от слишком большого круга производителей деталей.

В областном министерстве инвестиций журналистов заверили, что чиновники контактируют с Mercedes и что "вопрос дальнейшей судьбы завода обсуждается".