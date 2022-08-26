ЗакС приступил к "нулевым чтениям" бюджета

Утром 26 августа в Мариинском дворце стартовали "нулевые чтения" проекта казны Петербурга на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

В бюджетных совещаниях участвуют депутаты ЗакСа, руководители исполнительных органов городской власти и представители Контрольно-счетной палаты. К началу первого дня "нулевых чтений" пришли только три парламентария: члены бюджетно-финансового комитета ЗакСа Михаил Барышников и Андрей Рябоконь, а также председатель парламентской комиссии по социальной политике Александр Ржаненков.

Первыми с докладом выступили представители комитета по социальной политике. Для них на 2023 год спроектирован бюджет объемом 76,7 млрд рублей. Дополнительная потребность комитета составила 13,3 млрд рублей. Из них 8,2 млрд планируется направить на охрану материнства и детства. 2,9 млрд - на социальное обеспечение населения.

В 2022 году комитету из городской казны выделили 79 млрд рублей, еще 15,7 млрд - из федерального бюджета.

Сергей Еремеев