Смольный: Среднемесячный трудовой доход в Петербурге превысит 70 тысяч рублей

В Смольном ожидают, что среднемесячный доход от трудовой деятельности в Петербурге в 2023 году может превысить 70 тысяч рублей, следует из выступления главы комитета по социальной политике Елены Фидриковой на "нулевых чтениях" бюджета города.

— На сегодняшний день среднемесячный доход от трудовой деятельности составляет 65 393 рубля. Прогнозное значение — 71 596 рублей. Именно такие цифры и заявлены в проекте бюджета следующего года, — заявила Фидрикова.

"Нулевые чтения" проекта бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов стартовали в Мариинском дворце 26 августа. Традиционно они проходят на базе бюджетно-финансового комитета ЗакСа.

Сергей Еремеев, фото: pixabay