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Новости 11:21

В России четвертый день растет заболеваемость ковидом

фото ЗакС политика В России четвертый день растет заболеваемость ковидом

За прошедшие сутки в России обнаружили 46 452 новых пациента с коронавирусом, сообщил 26 августа федеральный оперштаб. Таким образом, статистика заболеваемости демонстрирует неуклонный рост начиная с 23 августа, когда сообщалось о 30 967 случаях заражения.

Количество госпитализированных в стране составило  3 912 человек, выздоровевших — 33 709 человек. Согласно официальным данным, от последствий болезни скончался 81 больной.

В то же время в Петербурге заболеваемость коронавирусом держится приблизительно на одном уровне уже семь дней: если 20 августа говорилось о 4 399 новых пациентах, то 26 августа — о 4 435 больных. В городе госпитализированы 248 больных, излечились 5 009, умерли 22 человек.


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