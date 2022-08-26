В комздраве пророчат спад заболеваемости ковидом в сентябре

В настоящее время Петербург находится на пике заболеваемости коронавирусом, сообщил 26 августа в беседе с "Петербургским дневником" зампред комитета по здравоохранению Андрей Сарана. По оценке чиновника, в ближайшие две-три недели в городе следует ожидать снижения выявляемости новых пациентов, однако потребность в дополнительных койках в стационарах сохраняется.

"Мы уже видим признаки снижения заболеваемости, рост госпитализации приостановился, отмечается снижение доли положительных ПЦР. Поэтому нынешняя волна, как мы ожидаем, пойдет на спад в ближайшее время. Можно сказать, что сейчас мы находимся на пике", — приводит "Петербургский дневник" слова Сараны.

При этом представитель комздрава отметил возможность отсроченного ухудшения состояния пациентов. По его словам, после подъема заболеваемости можно ожидать роста тяжелых больных на ИВЛ.

Сегодня же в больнице Святого Георгия к имевшимся 133 койкам добавили еще 100 мест для лечения пациентов с ковидом. По сообщению комздрава, теперь в Петербурге развернуты 3 030 коек, из которых 22 % свободны.