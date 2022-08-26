Комитет по образованию запросил из бюджета Петербурга более 3 млрд на новые учебники

Переоснащение школ Петербурга учебниками потребовало выделения значительных сумм из городской казны. Об этом заявила замглавы комитета по образованию Наталия Сафонова на "нулевых чтениях" проекта бюджета города на 2023 год.

По ее словам, в контрольных цифрах проекта бюджета-2023 комитету на эти расходы отвели порядка 800 млн рублей. Однако необходимы еще 3,184 млрд рублей, отметила Сафонова.

Она объяснила, что по решению министерства просвещения с учебного года 2022-2023 внедряются обновленные образовательные стандарты.

— Будет выходить новый перечень учебной литературы. В связи с этим перечнем мы должны будем обеспечить учебными пособиями и учебниками учеников с 1 по 7 класс, — рассказала зампред главы комитета.

По ее словам, перечень учебников находится на антикоррупционной экспертизе и должен быть утвержден в октябре.

В комитете финансов из озвученной суммы предварительно согласовали только часть — порядка 446-450 млн рублей. Эти деньги необходимы на оснащение учебниками новых школ. Средства на учебники и пособия, изданные по новым образцам, логично получить из федеральной казны, считает заместитель председателя комфина Светлана Шустрова.

Депутат Андрей Рябоконь ("Единая Россия") отметил, что если деньги на покупку новых учебников не будут заложены никем, их придется покупать родителям.

— Это будет социальный взрыв, если родителям намекнут, чтобы они покупали учебники за свой счет, — добавил Рябоконь.

Зампред комитета по образованию Сафонова добавила, что эти книги, вероятно, будет сложно найти в свободной продаже.

Однако удовлетворение доппотребности не поддержали в Контрольно-счетной палате. Правовых оснований для этого нет, пока не будет утвержден перечень новых учебников, заметила замглавы КСП Юлия Русакова. Она предположила, что при необходимости недостающие 3 млрд рублей можно будет добавить комитету поправкой губернатора ко второму или третьему чтению проекта бюджета города.

"Нулевые чтения" проекта бюджета Петербурга на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов стартовали в Мариинском дворце в пятницу, 26 августа. В них принимают участие члены бюджетно-финансового комитета и другие депутаты ЗакСа, руководители органов исполнительной власти, представители комитета финансов и Контрольно-счетной палаты.

Сергей Еремеев