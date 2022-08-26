Беглов заявил о готовности школ к новому учебному году

Губернатор Александр Беглов по итогам совещания в правительстве заявил о полной готовности школ и детских садов Петербурга к началу нового учебного года, передает 26 августа пресс-служба градоначальника. В частности, речь идет и о соответствии учебных заведений нормам безопасности.

По заявлению губернатора, все образовательные учреждения города оснащены автоматической пожарной сигнализацией, системами оповещения и управления эвакуацией, а также первичными средствами пожаротушения. Всего на обеспечение пожарной безопасности зданий в этом году было выделено 1,078 миллиарда рублей, уточнил Беглов.

"Подготовка школ и детских садов завершена к 19 августа — в срок, установленный Министерством просвещения. На сегодняшний день все образовательные организации города готовы к новому учебному году", — резюмировал губернатор.

Среди прочего, перед началом года прилегающие к школам территории были обследованы в поисках брошенного автотранспорта. Были проведены проверки исправности освещения, сигнализации, комплексных систем обеспечения безопасности, средств пожаротушения и инвентаря, а также возможности беспрепятственного подъезда пожарной техники к зданиям, а также состояния эвакуационных путей и выходов.

Кроме того, до 29 августа с сотрудниками образовательных учреждений проведут занятия по безопасности жизни и здоровья, сообщили в губернаторской пресс-службе. С 1 по 9 сентября учащихся ждут занятия по действиям при пожарах и в условиях чрезвычайных ситуаций и "по противодействию идеологии экстремизма и терроризма".

В новом учебном году в Петербурге откроются 1 959 учебных заведений, в том числе 681 школа, 1 043 детсада, 69 учреждений профессионального образования и 166 учреждений дополнительного образования детей и дополнительного профессионального образования, указали в Смольном.