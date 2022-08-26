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Новости 13:11

В Смольном ищут источник загрязнения Обводного канала нефтепродуктами

фото ЗакС политика В Смольном ищут источник загрязнения Обводного канала нефтепродуктами

Разлив нефтепродуктов в акватории Обводного канала, зафиксированный накануне, стал предметом проверки чиновников, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по природопользованию. Вместе с тем для недопущения дальнейшего загрязнения рабочие установили боновые заграждения в устье Волковки, откуда и распространилась маслянистая жидкость.

"Специалисты комитета производят осмотр акватории реки Волковки и ее водоохранной зоны с целью установления потенциального источника загрязнения", - рассказали в Смольном.

Отмечается, что в течение всего дня 25 августа на поверхности Обводного канала производились очистительные процедуры: следы горючего обрабатывали активной пеной.


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