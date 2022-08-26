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Новости 13:48

Прокуратура потребовала от комздрава выдать медицинские изделия больному ребенку

фото ЗакС политика Прокуратура потребовала от комздрава выдать медицинские изделия больному ребенку

Прокурор Центрального района Петербурга обратился в суд с иском к комитету по здравоохранению, сообщила 26 августа пресс-служба надзорного ведомства. Причиной послужила ситуация с невыдачей ребенку медицинских изделий, положенных по закону.

С жалобой в прокуратуру обратилась мать несовершеннолетней, нуждающейся в постоянной заместительной инсулинотерапии. По закону ребенок вправе на льготное обеспечение медицинскими изделиями, однако из-за их отсутствия в местной аптеке рецепты были отправлены на отсроченное обслуживание, выяснили сотрудники прокуратуры. В итоге с июня 2022 года петербурженка была вынуждена покупать медизделия дочери за свой счет.

По результатам проверки прокурор Центрального района направил в суд иск к комздраву, требуя обязать комитет выдать ребенку необходимые изделия, компенсировать матери потраченные средства, а также компенсировать моральный вред.


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