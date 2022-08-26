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Новости 14:18

Комздрав попросил из бюджета на 2023 год дополнительно 35,8 млрд рублей

фото ЗакС политика Комздрав попросил из бюджета на 2023 год дополнительно 35,8 млрд рублей

Представители комитета по здравоохранению Петербурга выступили на "нулевых чтениях" бюджета города.

В проекте городской казны на 2023 год комздраву выделены 117,9 млрд рублей. Первый заместитель главы комитета Андрей Сарана заявил о дополнительной потребности в 35,8 млрд.

Большую часть этой суммы – 11,2 млрд рублей – планируется направить на закупку бесплатных лекарств и медицинских изделий для льготников, 4,8 млрд – на оборудование для медучреждений, 845,5 млн – на их капитальный ремонт.

"Нулевые чтения" бюджета стартовали в Мариинском дворце 26 августа. В первый день запланированы выступления представителей шести комитетов Смольного. Затем бюджетные совещания продолжатся в понедельник, 29 августа.

Сергей Еремеев


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