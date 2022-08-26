Комздрав попросил из бюджета на 2023 год дополнительно 35,8 млрд рублей

Представители комитета по здравоохранению Петербурга выступили на "нулевых чтениях" бюджета города.

В проекте городской казны на 2023 год комздраву выделены 117,9 млрд рублей. Первый заместитель главы комитета Андрей Сарана заявил о дополнительной потребности в 35,8 млрд.

Большую часть этой суммы – 11,2 млрд рублей – планируется направить на закупку бесплатных лекарств и медицинских изделий для льготников, 4,8 млрд – на оборудование для медучреждений, 845,5 млн – на их капитальный ремонт.

"Нулевые чтения" бюджета стартовали в Мариинском дворце 26 августа. В первый день запланированы выступления представителей шести комитетов Смольного. Затем бюджетные совещания продолжатся в понедельник, 29 августа.

Сергей Еремеев