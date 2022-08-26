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Новости 14:40

На новые вагоны для метрополитена потратят свыше 240 миллиардов рублей

фото ЗакС политика На новые вагоны для метрополитена потратят свыше 240 миллиардов рублей

"Петербургский метрополитен " подписал договор с АО "Трансхолдлизинг" на поставку вагонов в 2022-2031 годах, сообщила 26 августа пресс-служба губернатора. Общая стоимость контракта составила 242,6 млрд рублей, договор рассчитан на 25 лет.

"Такая масштабная замена подвижного состава – первая в истории нашего метрополитена, - прокомментировал Александр Беглов. - 950 вагонов – это практически половина вагонного парка". Градоначальник отметил, что сейчас в Петербурге обновляют подвижной состав всех видов общественного транспорта.

Годом ранее президент Владимир Путин поручил правительству выдать до 96,9 млрд рублей из Фонда национального благосостояния на вагоны для петербургского метро. Происходить это будет "в соответствии с финансовой моделью, согласованной государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ", обеспечивающей возвратность привлекаемых средств", уточнили в Смольном.


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