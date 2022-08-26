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Новости 15:12

Минпромторг нацелился маркировать шарфы и пиджаки

фото ЗакС политика Минпромторг нацелился маркировать шарфы и пиджаки

Минпромторг выступил с инициативой расширить перечень одежды, подлежащей обязательной маркировке, передает 26 августа ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление правительства. Согласно документу, вступление в силу изменений в действующие правила намечено на 1 июня 2023 года.

Проект постановления предполагает, что с лета следующего года производители товаров легкой промышленности будут обязаны вносить сведения о маркировке товаров и их обороте в систему государственную информационную систему мониторинга. В пресс-службе Минпромторга перечислили виды одежды, на которые предполагается распространить правило о маркировке, пишет ТАСС. Это одежда из искусственного меха, блузки, юбки, брюки, пиджаки, спецодежда, пальто, куртки, спортивные и лыжные костюмы, галстуки, шарфы и другие виды одежды. Сейчас проект находится на согласовании в федеральных органах исполнительной власти.

Обязательная маркировка товаров легкой промышленности стартовала в России с 1 января 2021 года. Причиной ее введения называли борьбу с контрафактной продукцией.


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