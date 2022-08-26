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Новости 15:39

Чиновники нашли один из возможных источников загрязнения воздуха под Гатчиной

фото ЗакС политика Чиновники нашли один из возможных источников загрязнения воздуха под Гатчиной

После сотен жалоб жителей Гатчинского района на регулярно мешающие спать выбросы в атмосферу сотрудники Росприроднадзора провели проверку на местности и нашли одного из возможных нарушителей, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства. Специалисты обнаружили в промзоне под Гатчиной рыбообрабатывающее предприятие, которое складирует отходы и вокруг которого "стоит резкий гнилостный запах".

Совместно с силовиками представители природоохранного ведомства смогли осмотреть объект и взять пробы воздуха "вблизи со зловонной площадкой". В инспекции задействовали передвижную лабораторию, которую чиновники называют суперсовременной. О результатах замеров и дальнейших проверках на территории района Росприроднадзор обещает рассказать в ближайшее время.

фото: СЗМУ Росприроднадзора / ВКонтакте


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