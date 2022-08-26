Чиновники нашли один из возможных источников загрязнения воздуха под Гатчиной

После сотен жалоб жителей Гатчинского района на регулярно мешающие спать выбросы в атмосферу сотрудники Росприроднадзора провели проверку на местности и нашли одного из возможных нарушителей, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства. Специалисты обнаружили в промзоне под Гатчиной рыбообрабатывающее предприятие, которое складирует отходы и вокруг которого "стоит резкий гнилостный запах".

Совместно с силовиками представители природоохранного ведомства смогли осмотреть объект и взять пробы воздуха "вблизи со зловонной площадкой". В инспекции задействовали передвижную лабораторию, которую чиновники называют суперсовременной. О результатах замеров и дальнейших проверках на территории района Росприроднадзор обещает рассказать в ближайшее время.

фото: СЗМУ Росприроднадзора / ВКонтакте