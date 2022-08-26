Комблаг поищет борщевик в зеленых зонах Петербурга

Глава комитета по благоустройству Василий Пониделко распорядился провести мониторинг всех зеленых территорий Петербурга в поисках мест произрастания борщевика, известили 26 августа в комитете. Предполагается, что поиски вредного растения будут вестись вне зависимости от принадлежности и размера земельных участков.

В дальнейшем полученные сведения будут проанализированы специалистами при подготовке комплексного подхода в борьбе с борщевиком.

Накануне вопрос борьбы с борщевиком обсуждался с вице-губернатором Анатолием Повелием во время инспекционной поездки в Полежаевский парк, уточнили в комблаге. По информации чиновников, из 43 га в Петербурге, зараженных борщевиком, почти четверть приходится на эту зеленую зону.

По распоряжению комблага садово-парковые хозяйства отрядили для борьбы с опасным сорняком 29 специализированных групп общей численностью 95 человек с тракторами, опрыскивателями и триммерами. "Всего по городу запланированы в этом году работы по выкапыванию 14 тыс. кустов и, как минимум, шестикратная косьба", — указали в комитете.

Фото: gov.spb.ru