ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 15:58

Комблаг поищет борщевик в зеленых зонах Петербурга

фото ЗакС политика Комблаг поищет борщевик в зеленых зонах Петербурга

Глава комитета по благоустройству Василий Пониделко распорядился провести мониторинг всех зеленых территорий Петербурга в поисках мест произрастания борщевика, известили 26 августа в комитете. Предполагается, что поиски вредного растения будут вестись вне зависимости от принадлежности и размера земельных участков.

В дальнейшем полученные сведения будут проанализированы специалистами при подготовке комплексного подхода в борьбе с борщевиком.

Накануне вопрос борьбы с борщевиком обсуждался с вице-губернатором Анатолием Повелием во время инспекционной поездки в Полежаевский парк, уточнили в комблаге. По информации чиновников, из 43 га в Петербурге, зараженных борщевиком, почти четверть приходится на эту зеленую зону.

По распоряжению комблага садово-парковые хозяйства отрядили для борьбы с опасным сорняком 29 специализированных групп общей численностью 95 человек с тракторами, опрыскивателями и триммерами. "Всего по городу запланированы в этом году работы по выкапыванию 14 тыс. кустов и, как минимум, шестикратная косьба", — указали в комитете.

Фото: gov.spb.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости26 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама