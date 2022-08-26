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Новости 17:14

Медведев анонсировал появление в России нового закона о правилах пребывания иностранцев

фото ЗакС политика Медведев анонсировал появление в России нового закона о правилах пребывания иностранцев

В России готовится новый "всеобъемлющий" законопроект об условиях въезда, пребывания и выезда иностранцев, передает 26 августа ТАСС после выступления зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева на заседании комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

По словам чиновника, существует необходимость комплексного подхода для разрешения вопросов в этой сфере. В частности, требуется техническое переоснащение миграционных служб, включая связь, оборудование и помещения. Кроме того, речь идет и о том, чтобы "купировать серьезные угрозы, обусловленные текущей обстановкой".

"Въездной контроль, правила, касающиеся пребывания на территории нашей страны мигрантов, — это составляющая часть режима безопасности на территории нашего государства. Мы работаем в совершенно иных условиях, чем несколько лет назад, и это нужно иметь в виду", — заявил Медведев. Согласно его заявлению, в сентябре состоится большое заседание Совета безопасности, посвященное вопросам миграции.


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