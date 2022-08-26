Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с украинскими обвинениями в адрес Кадырова

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подчиненным возбудить уголовное дело из-за обвинений, прозвучавших 26 августа со стороны Службы безопасности Украины в адрес чеченских высокопоставленных чиновников и силовиков.

По данным пресс-службы Следкома, СБУ "приняла заведомо незаконные решения о заочном предъявлении обвинений главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову" и еще двум представителям военного руководства республики Даниилу Мартынову и Хусейну Меджидову.

Согласно распоряжению Бастрыкина, центральный аппарат СК должен установить конкретных лиц, принявших упомянутые решения и привлечь их к уголовной ответственности.