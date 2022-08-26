ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 17:21

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с украинскими обвинениями в адрес Кадырова

фото ЗакС политика Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с украинскими обвинениями в адрес Кадырова

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подчиненным возбудить уголовное дело из-за обвинений, прозвучавших 26 августа со стороны Службы безопасности Украины в адрес чеченских высокопоставленных чиновников и силовиков.

По данным пресс-службы Следкома, СБУ "приняла заведомо незаконные решения о заочном предъявлении обвинений главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову" и еще двум представителям военного руководства республики Даниилу Мартынову и Хусейну Меджидову.

Согласно распоряжению Бастрыкина, центральный аппарат СК должен установить конкретных лиц, принявших упомянутые решения и привлечь их к уголовной ответственности.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости26 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама