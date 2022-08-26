Суд в Петербурге отправил за решетку троих силовиков из-за взяток

Куйбышевский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении троих силовиков по делам о получении взятки и посредничестве в ее передаче, передает 26 августа объединенная пресс-служба городских судов.

Против замглавы Северо-Западной транспортной прокуратуры Тимура Горного были выдвинуты обвинения в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), покушении на совершение преступления (ч. 3 ст. 30 УК РФ), мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Старший следователь ГСУ СК России по Петербургу Алексей Шиманский и оперуполномоченный Кирилл Лисовой обвинялись лишь в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

По версии следствия, в 2019 году Горный договорился с бизнесменом Юнгом о том, что поможет передать взятку за бездействие неустановленным сотрудникам ГСУ полиции по Петербургу. К участию он подключил Шиманского, а тот, в свою очередь, обратился к Лисовому с просьбой найти посредника. Последний просьбу выполнил и нашел человека, которому неустановленные полицейские подтвердили желание получить 30 миллионов рублей. Горный, Шиманский и Лисовой увеличили сумму до 35 миллионов, а вслед за этим Горный с подельником прибавили к цифре еще два миллиона. Таким образом, всего силовики рассчитывали получить от Юнга 37 миллионов рублей.

В ходе следственных действий силовики последовательно задержали участников цепочки по передаче взятки от Юнга в полицию. В итоге в пятницу суд отправил Горного на 8,5 лет в колонию строгого режима с запретом заниматься определенной деятельностью в течение 10 лет. Шиманскому назначили пять лет строгого режима, Лисовому — семь лет строгого режима. Обоим также запретили в течение пяти лет работать в правоохранительных органах.