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Новости 18:22

Комитет по физкультуре Петербурга намерен организовать штаты сотрудников в 40 спортивных федерациях

фото ЗакС политика Комитет по физкультуре Петербурга намерен организовать штаты сотрудников в 40 спортивных федерациях

В петербургских федерациях по 40 базовым видам спорта планируется организовать по две оплачиваемые ставки, сообщил глава комитета по физкультуре и спорта Антон Шантырь на "нулевых чтениях" в Заксобрании. Из бюджета города на 2023 год на эту цель запросили 29 млн рублей.

Шантырь отметил, что штатные должности хотят ввести в соответствии с поручением президента Владимира Путина региональным властям о финансовой поддержке базовых видов спорта. По словам главы комитета, поддержка федераций важна в том числе и потому, что они формируют сборные регионов, а в условиях закрытия международных соревнований для российских спортсменов важнейшими для них становятся национальные турниры.

- Зачастую получается так, что у нас многие федерации не просто не имеют как такового места расположения, офиса, они не имеют даже телефонов. Если у 40 базовых федераций появятся секретарь и администратор, у нас появится связь, появится возможность обмениваться информацией в части поддержки спортсменов, размещения их в тех или иных учреждениях, - сказал Шантырь. 

Зампредседателя комитета Елена Павлова в разговоре с ЗАКС.Ру уточнила, что ставки определят сами федерации, однако комитет будет рекомендовать им сделать оплачиваемым за бюджетный счет труд сотрудников, связанных с организационной, административной работы. Она допустила, что в будущем финансовое обеспечение штатных сотрудников увеличат.

Фото: gov.spb.ru


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