На закрытие летнего туристического сезона потратят до 39 млн рублей

Смольный готов выделить на проведение трехдневного шоу "Закрытие летнего туристического сезона" до 39,2 млн рублей, следует из закупки, опубликованной комитетом по развитию туризма. Праздник пройдет на Дворцовой площади или похожей площадке в Центральном районе.

В программе мероприятия должны быть предусмотрены мультимедийный фестиваль, экспозиции, культурная программа и вечернее представление со световым шоу, полетом дронов и 3D-мэппингом. Дневная часть в сумме должна продлиться не менее 25 часов. Вечерний "закрывающий" перфоманс должен развлекать петербуржцев и гостей города не менее 10 минут.

Самой затратной частью мероприятия, помимо работ по установке сцены и других технических задач, станут 3D-мэппинг и водная часть представления с фонтанами. Они обойдутся в 1,8 и 1,2 млн соответственно.

Также комитет в середине августа разместил на портале госзакупок извещение о проведении мероприятия для поддержания статуса Петербурга как столицы событийного туризма в осенний период. На него собираются потратить почти столько же, сколько и на закрытие летнего сезона - 38,9 млн рублей.

В рамках осеннего мероприятия собираются провести парад судов, световую проекцию на мосту и пиротехническое шоу. Для этого потребуется организовать внеплановую разводку Дворцового моста. Под ним пройдут не менее шести судов. Пиротехническое сопровождение парада будет проходить с пляжа Петропавловской крепости или похожей площадки. Продлится оно не менее пяти минут.

Константин Леньков