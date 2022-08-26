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Новости 19:18

Комитет по молодежной политике попросил бюджетные деньги на командировки в Мариуполь и покупку беспилотников

фото ЗакС политика Комитет по молодежной политике попросил бюджетные деньги на командировки в Мариуполь и покупку беспилотников

Озвучивая дополнительные потребности комитета по молодежной политике Петербурга в рамках "нулевых чтений" проекта бюджета города на 2023 год замглавы органа Иван Есипов попросил выделить 1,5 млн рублей на закупку беспилотных летательных аппаратов для центра патриотического воспитания "Дзержинец".

Приобрести хотят квадрокоптеры "Геоскан Пионер". Их используют для обучения навыками обращения с БПЛА.

- Мы планируем ребят знакомить с беспилотными летательными аппаратами. Это самая востребованная на данный момент момент специальность в рамках взаимодействия с министерством обороны, - отметил Есипов.

Еще 7,5 млн рублей он попросил выделить учебно-методическому центру военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" "на ознакомление старшеклассников со службой в армии".

- Ребята проходят трехдневные сборы на базе, где они знакомятся с воинским уставом, с несением службы, проходят начальную военную подготовку, начальную патриотическую подготовку. И ребята уже могут осознать, что современная российская армия - это мобильная, это активная и это высокоподготовленная структура. В дальнейшем ребята склоняются к подписанию контрактов и к срочной службе, - рассказал зампред комитета.

Среди прочих доппотребностей - 3 млн рублей на выплату командировочных сотрудникам комитета, которые будут отправляться в город Мариуполь.

Общий объем дополнительных потребностей комитета составил 664,4 млн рублей. При этом в проекте бюджета на 2023 год ему уже отвели 1,2 млрд.


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