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Новости 19:49

С 1 сентября поезда в метро начнут ходить чаще

фото ЗакС политика С 1 сентября поезда в метро начнут ходить чаще

Начиная с 1 сентября метрополитен в Петербурге переходит на обновленный график движения, предполагающий уменьшение временных интервалов в движении поездов, сообщила 26 августа пресс-служба подземки. Корректировка имеет сезонный характер, в результате количество составов на линиях увеличится с 185 до 205.

"Переход на обновленный график обусловлен традиционным увеличением пассажиропотока после массового периода отпусков и школьных и студенческих каникул. С целью оптимизации перевозок и для удобства пассажиров интервалы между поездами уменьшаются", — гласит сообщение пресс-службы метро.

Также метрополитен возвратится к практике организации зонного движения поездов на "зеленой" и "фиолетовой" линиях. Такой подход имеет целью сократить время ожидания поездов на станциях в центре города, где пассажиропоток наиболее велик.


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