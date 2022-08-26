В России приостановили выдачу загранпаспортов нового поколения

Начиная с 26 августа в России временно приостановлена выдача заграничных паспортов нового образца, гласит сообщение на сайте консульского информационного портала МИД РФ. Речь идет о документах с биометрическими данными, срок действия которых достигает 10 лет.

"С 26 августа с.г. временно прекращается приём заявлений о выдаче паспортов нового поколения (сроком действия 10 лет). Оформление паспортов сроком действия 5 лет продолжится без изменений в установленном порядке в качестве первичного, взамен действующего, использованного, утраченного либо испорченного", — извещают чиновники россиян.

Как сообщается, приостановка выдачи вызвана техническими причинами. О возобновлении приема документов на выдачу загранпаспортов нового образца будет сообщено дополнительно на сайте департамента, а также на ресурсах российских посольств.