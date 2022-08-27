В Москве завели уголовное дело на пацифиста, окрасившего воду в фонтане в красный цвет

Против москвича Александра Низамова возбудили уголовное дело после акции 24 августа, в ходе которой он окрасил воду в фонтане в красный цвет, выражая свое несогласие с внешней политикой РФ. Как сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*, активист находится в изоляторе временного содержания, ему инкриминируют вандализм, совершенный группой лиц и по мотивам ненависти или вражды (ч. 2 ст. 214 УК).

Правоохранители указали в материалах дела, что Низамов вместе со своими единомышленниками цинично нарушил общественный порядок. В вину фигуранту вменяется в том числе осквернение внешнего вида фонтана. После задержания активист не выходил на связь более суток.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов