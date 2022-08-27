Петербургских другороссов выпустили из отдела полиции после "дня борьбы с русофобией"

Пятничная политическая акция петербургских активистов "Другой России им. Э. В. Лимонова" обернулась задержаниями, о чем сообщила пресс-служба петербургского отделения партии. Свое уличное выступление с плакатами и полотнищами у здания консульства ФРГ несистемные оппозиционеры обозначили как "день борьбы с русофобией".

Другороссы потребовали освободить своих единомышленников, арестованных за рубежом: Марселя Якобса, Ермека Тайчибекова и Владимира Линдермана.

Задержанных активистов Александра Колосова и Андрея Данилова оставили в отделе полиции на ночь и выпустили без протоколов днем 27 августа.

"Патриотизм больше не карается", - такой вывод сделали администраторы петербургского партийного паблика "ВКонтакте".

фото: пресс-служба петербургского отделения "Другой России им. Э.В. Лимонова"