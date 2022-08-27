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Новости 15:45

Алла Пугачева вернулась в Россию, но концертов пока не планирует

фото ЗакС политика Алла Пугачева вернулась в Россию, но концертов пока не планирует

Народная артистка СССР Алла Пугачева вернулась в Россию после длительного пребывания за ее пределами. Присутствие певицы на российской территории заснял на видео 27 августа дизайнер Игорь Гуляев. Спустя пару часов концертный директор Пугачевой, на которого ссылаются РИА "Новости", подтвердил ее слова о том, что возвращение случилось "давно". Никаких концертов в ближайшее время знаменитость не планирует.

Отметим, что муж Пугачевой Максим Галкин, вместе с ней покинувший Россию вскоре после начала военной спецоперации на Украине, активно выступает против новейшей российской внешней политики. В течение полугода, прошедшего с начала спецоперации, Пугачева появлялась на фотографии в компании музыкантов Бориса Гребенщикова и Андрея Макаревича, которые также не согласны с внешнеполитическим курсом РФ. Фото было сделано в Израиле.

фото: Alla-Art Channel / YouTube (скриншот)


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