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Новости 16:12

Путин установил выплаты по 10 тысяч рублей для беженцев из ДНР, ЛНР и Украины

фото ЗакС политика Путин установил выплаты по 10 тысяч рублей для беженцев из ДНР, ЛНР и Украины

Президент Владимир Путин 27 августа подписал указ о назначении ежемесячных пенсий в размере 10 тысяч рублей гражданам, вынужденно покинувшим Украину и самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики с 18 февраля нынешнего года. Инвалидам полагается дополнительная выплата в том же размере, ветеранам ВОВ - в размере 5 тысяч рублей. Единовременную выплату беременным женщинам установили на уровне 10 тысяч рублей, а единовременная выплата при рождении ребенка составит 20 тысяч.

Другим указом Путин разрешил всем покинувшим Украину и Донбасс с февраля находиться на территории России бессрочно и трудиться "без разрешения на работу или патента и без учета требований к заявленной цели визита в Российскую Федерацию после проведения территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации идентификации личности по отпечаткам пальцев".


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