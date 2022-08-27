Бельский остался доволен молодежным фестивалем "Выше крыши"

Фестиваль "Выше крыши" в культурном центре "Никольские ряды" посетил спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский, давший высокую оценку креативным пространствам и уровню организации работы в них. Мероприятие, по его словам, призвано активизировать молодых петербуржцев с творческими способностями и помочь им в развитии.

"Здесь мы видим разные жанровые направления – от юмора до театрального искусства. Нам важно собирать молодежь, взаимодействовать с ней, чтобы понимать, какие еще пространства могут развиваться на территории города", - приводит речь Бельского пресс-служба городского парламента.

В нынешнем году "Выше крыши" объединил более 700 участников. В центре на Садовой улице проводились мастер-классы, стендапы и культурологические дискуссии, в том числе посвященные новым формам донесения контента до аудитории.

фото: пресс-служба петербургского ЗакСа