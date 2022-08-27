ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 16:53

Бельский остался доволен молодежным фестивалем "Выше крыши"

фото ЗакС политика Бельский остался доволен молодежным фестивалем "Выше крыши"

Фестиваль "Выше крыши" в культурном центре "Никольские ряды" посетил спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский, давший высокую оценку креативным пространствам и уровню организации работы в них. Мероприятие, по его словам, призвано активизировать молодых петербуржцев с творческими способностями и помочь им в развитии.

"Здесь мы видим разные жанровые направления – от юмора до театрального искусства. Нам важно собирать молодежь, взаимодействовать с ней, чтобы понимать, какие еще пространства могут развиваться на территории города", - приводит речь Бельского пресс-служба городского парламента.

В нынешнем году "Выше крыши" объединил более 700 участников. В центре на Садовой улице проводились мастер-классы, стендапы и культурологические дискуссии, в том числе посвященные новым формам донесения контента до аудитории.

фото: пресс-служба петербургского ЗакСа


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News
Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости27 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама