В России наблюдается дефицит жести

Ввиду возникшего в России дефицита жести в стране могут приостановить выпуск детского питания, передаёт РБК.

Депутаты Государственной думы РФ обратились к министру промышленности Денису Мантурову с просьбой выделить средства на производство белой жести, из которой, среди прочего, делают баночки для детского питания. Подобной жести в России нет, поэтому крышечки для баночек приобретались и зарубежных производителей.

Поставки были прерваны после апрельского пакета санкций, который Евросоюз ввёл в отношении России из-за военной спецоперации на Украине. Среди прочего, под ограничения попал ввоз жестяных изделий в РФ.

Отныне перед чиновниками стоит задачи: либо наладить собственное производство белой жести, либо найти "дружественные" страны для её закупки.