Каталог библиотеки Анны Ахматовой выставили на торги

Библиотечный каталог поэтессы Анны Ахматовой выставили на торги, информирует пресс-служба "Литфонда".

Указывается, что собрание являет собой уникальный материал музейного уровня. Рукописный каталог библиотеки Ахматовой включает в себя книги с автографами, которые поэтессе подарили известные литераторы в период с 1918 по 1963 год. Так, в собрании представлены книги с подписями Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака, Николая Гумилёва, Марины Цветаевой.

Начальная цена лота - 300 тысяч рублей.

Не так давно на торги выставили записную книжку Ахматовой: за неё хотели получить не менее 280 тысяч рублей.