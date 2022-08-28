В Петербурге ковидная статистика вновь возросла после кратковременного спада

За минувшие 24 часа коронавирус подхватили 4269 жителей Петербурга, информирует в воскресенье, 28 августа, оперативный штаб. Показатель незначительно, но подрос по сравнению с 27 августа, когда в городе на Неве было выявлено 4214 случаев заражения.

Отметим, что на данный момент пикового значения заболеваемость достигла в пятницу, когда зафиксировали 4435 суточных заражений.

Количество выписок из больниц сократилось в полтора раза, что нормально для выходных дней.

За последние сутки от последствий ковида скончались ещё 22 горожанина.

Всего за 24 часа в России зарегистрировано более 47 тысяч новых случаев, умерли 83 заболевших.