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Новости 14:01

В США у населения cкупают оружие для отправки на Украину

фото ЗакС политика В США у населения cкупают оружие для отправки на Украину

Жителям Майами предложили продать своё оружие с тем, чтобы впоследствии отправить его на Украину, передаёт "Коммерсант".

За пистолет власти готовы отдать 50 долларов, за ружье или дробовик — 100 долларов. При этом за оружие с калибром 233, 5,5645 и 7,62 мм предлагается 150 долларов.

Всех желающих продать средства вооружения просят обращаться в департамент полиции Майами.

Напомним, что США финансово поддерживают Украину. Днём ранее стране был одобрен очередной пакет помощи в размере 2,92 млрд долларов.


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