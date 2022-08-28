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Новости 15:55

FT: Евросоюз хочет приостановить соглашение о визах с Россией

фото ЗакС политика FT: Евросоюз хочет приостановить соглашение о визах с Россией

Руководители Министерств иностранных дел ЕС собираются встретиться на грядущей рабочей неделе и обсудить вопрос о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с Россией, информирует Financial Times.

Некоторое время назад Франция и Германия высказывались против данной инициативы. При этом, пишет FT, часть восточноевропейских стран грозятся в одностороннем порядке закрыть свои границы для въезда россиян. Так, например, уже поступила Эстония.

В случае, если лидеры МИД стран ЕС придут к выводу о резонности ужесточения правил получения визы, то россиянам потребуется значительно больше документов для попадания в Евросоюз.

Саммит состоится 29 августа в Праге.


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