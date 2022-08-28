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Новости 16:59

МК: Минпросвещения просит провести в школах уроки о важности присоединения ЛДНР к РФ

фото ЗакС политика МК: Минпросвещения просит провести в школах уроки о важности присоединения ЛДНР к РФ

Минпросвещения РФ рекомендует школам провести среди учащихся 5-11 классов один из уроков "Разговоры о важном", который был бы посвящён военной спецоперации на Украине, пишет "Московский комсомолец".

Согласно документу, школьники во время занятия должны понять, что "жители ДНР и ЛНР - русские люди, поэтому важно их возвращение в Россию". Кроме того, учащимся следует преподнести в качестве констатации факта фразу "российские военные - герои".

Учителям в свою очередь рекомендовано приводить в пример реальные истории военных, которые участвовали в СВО. Наконец, школьники могут рассказать, чем они гордятся, живя в России.

Теоретические уроки школам поручили провести 12 сентября.


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