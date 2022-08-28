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Новости 17:41

От метро "Озерки" запустили новый автобусный маршрут

фото ЗакС политика От метро "Озерки" запустили новый автобусный маршрут

Начиная с воскресенья, 28 августа, от станции городской подземки "Озерки" будет курсировать новый автобусный маршрут — № 272, информирует пресс-служба Смольного.

Транспорт будет ходить от обозначенной станции до своей железнодорожной "коллеги" — станции "Ручьи". Автобус пришёл на замену маршрутке К-188.

Но маршрут автобус будет выходить в 5:30 и заканчивать своё движение в 00:30. Интервал движения в часы пик — от 8 до 10 минут.

Добавим также, днём ранее начал работу новый автобусный маршрут № 244, который будет следовать от метро "Кировский завод" до станции "Московская".


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