От метро "Озерки" запустили новый автобусный маршрут

Начиная с воскресенья, 28 августа, от станции городской подземки "Озерки" будет курсировать новый автобусный маршрут — № 272, информирует пресс-служба Смольного.

Транспорт будет ходить от обозначенной станции до своей железнодорожной "коллеги" — станции "Ручьи". Автобус пришёл на замену маршрутке К-188.

Но маршрут автобус будет выходить в 5:30 и заканчивать своё движение в 00:30. Интервал движения в часы пик — от 8 до 10 минут.

Добавим также, днём ранее начал работу новый автобусный маршрут № 244, который будет следовать от метро "Кировский завод" до станции "Московская".